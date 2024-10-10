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Украинских военных обвинили в уничтожении сдающихся в плен сослуживцев

ТАСС: бойцы ВСУ ликвидируют более 80% желающих сдаться в плен сослуживцев

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские бойцы ликвидируют более 80% сослуживцев, желающих сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Такое заявление сделал член одного из штурмовых подразделений в составе 3-й общевойсковой армии группировки российских войск «Юг» с позывным «Штурман», пишет ТАСС.

«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5–10% солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — рассказал мужчина.

Он добавил, что украинские военные фиксируют попытки товарищей сдаться в плен при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом, если они замечают подобные действия, то сразу открывают огонь по сложившим оружие бойцам ВСУ. По словам «Штурмана», удары наносятся с использованием дронов и различных видов вооружений.

10 октября командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в ходе боевых действий в районе донецкого города Часова Яра российские солдаты взяли в плен большое число военных ВСУ. Как сказал генерал-майор, в том числе речь идет о членах элитных подразделений украинских войск.

Ранее боец ВСУ рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка.

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