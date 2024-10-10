Российские ЗРК «Тор-М2» прикрыли войска в Курской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки «Север» в приграничном районе Курской области надежно прикрыли российские войска от угроз с воздуха. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Зенитный ракетный полк ведет эффективную борьбу с баллистическими ракетами, разведывательными беспилотными летательными аппаратами и ударными дронами противника. Российские зенитчики демонстрируют мастерство, уничтожая цель одним выстрелом.

Комплекс «Тор-М2» позволяет в круглосуточном режиме обеспечивать надежную защиту огневых позиций ракетчиков и артиллеристов и войск во время совершения маршей и занятия районов. Его современная радиолокационная техника легко обнаруживает воздушные цели в своей зоне ответственности.

Подразделения материально-технического обеспечения своевременно доставляют зенитные ракеты в места расположения комплексов, поэтому проблем с боеприпасами в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) не имеется.

9 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над территорией региона силы ПВО уничтожили украинскую ракету.

Ранее российские средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.