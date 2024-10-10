Израильские самолеты ударили по иранскому машиностроительному заводу на территории Сирии

Израильская авиация совершила налет на иранский машиностроительный завод, расположенный на территории провинции Хомс в Сирии. Об этом со ссылкой на директора индустриального города Хесья Амера Халила сообщает РИА Новости.

По словам Халила, Израиль нанес удар с воздуха по находящемуся в Хесье иранскому машиностроительному завод Saba. По имеющейся информации, удары израильских самолетов продолжаются.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный и неожиданный удар. Он подчеркнул, что в Иране даже не поймут, что случилось и как это произошло. Там лишь увидят результаты.

Ответная атака Израиля после ракетного обстрела Ирана была анонсирована сразу после завершения атаки 1 октября 2024 года. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если Тель-Авив попробует ответить, то Иран повторит атаку, многократно усилив ее.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном.