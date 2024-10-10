Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильские самолеты ударили по иранскому машиностроительному заводу на территории Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в Сирии

close
Nir Elias/Reuters

Израильская авиация совершила налет на иранский машиностроительный завод, расположенный на территории провинции Хомс в Сирии. Об этом со ссылкой на директора индустриального города Хесья Амера Халила сообщает РИА Новости.

По словам Халила, Израиль нанес удар с воздуха по находящемуся в Хесье иранскому машиностроительному завод Saba. По имеющейся информации, удары израильских самолетов продолжаются.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный и неожиданный удар. Он подчеркнул, что в Иране даже не поймут, что случилось и как это произошло. Там лишь увидят результаты.

Ответная атака Израиля после ракетного обстрела Ирана была анонсирована сразу после завершения атаки 1 октября 2024 года. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если Тель-Авив попробует ответить, то Иран повторит атаку, многократно усилив ее.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами