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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Сирии участника вооруженных формирований «Хезболлы»

Израильская авиация ликвидировала в Сирии участника боевого крыла «Хезболлы»

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Amir Cohen/Reuters

Израиль ликвидировал на территории Сирии участника боевого крыла ливанского шиитского движения «Хезболла» Азама Джахута. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

9 октября израильская авиация нанесла удар по Джахуту, который находился в районе сирийского города Эль-Кунейтра. По данным ЦАХАЛ, Джахут действовал в составе местной организации «Хезболлы» на Голанских высотах. Он снабжал шиитское движение разведывательной информацией из источников, близких к властям Сирии.

ЦАХАЛ выложил видеокадры атаки на Джахута.

9 октября сообщалось о запуске с территории Ливана по северу Израиля 90 ракет.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения.

Ранее в Ливане заявили о готовности отражать атаки Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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