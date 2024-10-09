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Смирнов сообщил о создании в Курской области нового министерства

Министерство восстановления и развития приграничья создали в Курской области

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Телеграм-канал КИМ

Министерство восстановления и развития приграничья создали в Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений <...> Создано новое Министерство восстановления и развития приграничья», — пишет Смирнов.

Также курский губернатор заявил, что первым заместителем губернатора и председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов.

До этого эвакуированная из Курской области местная жительница рассказала военным следователям, что украинские солдаты пугали гражданских жестокостью польских наемников, которые состоят в Вооруженных силах Украины и вторглись в российский регион.

Также 8 октября в российском Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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