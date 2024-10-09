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Алаудинов встретился с членами «Русской общины»

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины». О встрече с активистами он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. По итогам общения он положительно отозвался о целях, которые преследует движение. По его словам, имеющие место «перегибы на местах», как назвал их Алаудинов, связаны с децентрализованной структурой движения.

5 октября уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев потребовал проверить деятельность организации «Русская община». Омбудсмен предположил, что организация работает на иностранные спецслужбы с целью разжигания межнациональной розни в России. Солтаев ссылается на поступившие ему жалобы, в частности на видео, где активисты «Общины» останавливали граждан и просили их предъявить документы. Солтаев также отверг обвинения организации в росте числа преступлений уроженцев Кавказа. Комментируя слова Солтаева, Алаудинов заявил, что они относились не ко всей «Русской общине», а к эксцессам отдельных сторонников.

Ранее активисты из движения «Русская община» потребовали отменить концерт солиста группы «Агата Кристи» в Екатеринбурге.

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