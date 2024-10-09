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«Искандер-М» уничтожил дивизион ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Минобороны: «Искандер-М» ракетным ударом поразил дивизион ЗРК Patriot в зоне СВО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» ликвидировал дивизион американского ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Нанесены ракетные удары <…> в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в результате атаки также удалось разбить многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и кабину боевого управления AN/MSQ-104. В ведомстве уточнили, что вторая пусковая установка ЗРК Patriot также получила повреждения.

7 октября в Минобороны сообщали об ударе «Искандером» по пункту дислокации ВСУ в Павлограде. В ведомстве показали кадры объективного контроля, на которых запечатлен момент атаки.

Днем ранее в МО РФ официально подтвердили, что ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту разгрузки контейнеровоза с западными боеприпасами в порту «Южный» Одесской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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