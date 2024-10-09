Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти сотня ракет летит из Ливана на север Израиля

Армия Израиля сообщила о запуске 90 ракет по северу Израиля с территории Ливана

close
Ammar Awad/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске 90 ракет по северу Израиля с территории Ливана. Заявление опубликовал Telegram-канал пресс-службы еврейской армии.

«После сирен, которые звучали... в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и на юге Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов со стороны Ливана по территорию Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены, а также были зафиксированы падения снарядов», — сообщили в ЦАХАЛ.

Уточняется, что ракеты запустило шиитское вооруженное движение «Хезболла».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения.

Захарова добавила, что наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, «пока пробуксовывает».

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами