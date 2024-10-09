Почти сотня ракет летит из Ливана на север Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске 90 ракет по северу Израиля с территории Ливана. Заявление опубликовал Telegram-канал пресс-службы еврейской армии.

«После сирен, которые звучали... в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и на юге Голанских высот, было зафиксировано около 90 запусков снарядов со стороны Ливана по территорию Израиля. Некоторые из снарядов были перехвачены, а также были зафиксированы падения снарядов», — сообщили в ЦАХАЛ.

Уточняется, что ракеты запустило шиитское вооруженное движение «Хезболла».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения.

Захарова добавила, что наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, «пока пробуксовывает».

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.