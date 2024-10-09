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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки на Курском направлении

МО РФ: за сутки ВСУ потеряли около 100 военных на Курском направлении

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

За минувшие сутки украинские войска потеряли около 100 солдат на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, всего с момента начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21350 военнослужащих.

Также за все время украинские войска потеряли на Курском направлении 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей и 177 артиллерийских орудий.

Кроме того, российские войска уничтожили 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что ВСУ предприняли попытку нанести удары по Угледару в Донецкой народной республике из РСЗО HIMARS.

Представитель силовых структур уточнил агентству, что удары украинских военнослужащих по Угледару становятся причиной задержки эвакуации мирных жителей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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