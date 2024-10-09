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Раскрыто, зачем Зеленский приехал в Хорватию

Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с премьером страны Пленковичем

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Britta Pedersen/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию, чтобы провести встречу с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, а также для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«С премьер-министром Пленковичем будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, участники саммита в формате «Украина плюс 12 стран» проведут обсуждение реализации формулы мира, которую предложил Киев. Кроме того, стороны обсудят вызовы на пути вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

До этого телеканал CNN сообщал, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи составил список имеющихся у США систем вооружения, которые могли быть направлены Киеву для продолжения ведения конфликта с Россией. При этом заседание на базе «Рамштайн» по Украине, которое должно было состояться на этой неделе, перенесли. Причиной тому стало изменение планов президента США Джо Байдена. Почему «список Каволи» выглядит неубедительно и Киеву не стоит рассчитывать на более современное оружие от западных партнеров в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, почему тема Украины является затухающей в ООН.

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