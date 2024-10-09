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Российские войска поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие войска ГСМ

Минобороны РФ заявило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших ВСУ ГСМ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска поразили объекты энергетики на территории Украины, которые обеспечивали армию страны горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо объектов энергетики были поражены скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, говорится в сводке Минобороны.

4 октября российское ведомство сообщало, что ВС РФ за неделю нанесли 29 ударов по объектам энергетики, а также инфраструктуре военных аэродромов.

Утром 8 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ночью нанесли удар по Одесскому порту и морской гавани в Ильичевске (украинское название — Черноморск).

По его данным, эти объекты были атакованы в момент разгрузки.

Ранее российские ракеты поразили крупнейшую авиабазу ВСУ.

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