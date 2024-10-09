Военный рассказал, как Ирану удалось поразить цели в Израиле

Иран в ходе ракетного удара по Израилю осуществил кибератаку на системы противовоздушной обороны (ПВО) страны, это позволило Тегерану поразить назначенные цели. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Эбрахим Джабари, передает пресс-служба Минобороны Ирана.

По его словам, для кибератаки были использованы средства радиоэлектронной борьбы.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном.