Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд заочно приговорил воюющего за ВСУ наемника из США к 14,5 года колонии

Суд приговорил воюющего за ВСУ наемника из США Тревора Рида к 14,5 года колонии

close
Freepik.com

Суд заочно приговорил гражданина США Тревора Рауди Рида , воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 14,5 года колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Американец признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 уголовного кодекса Российской Федерации (наемничество). Поскольку Рид находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Рид, прежде служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, весной прошлого года прибыл на Украину и 25 июля вступил в состав ВСУ в качестве наемника. Мужчине предоставили огнестрельное автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, обмундирование и специальное снаряжение.

На Украине Рид прошел дополнительную подготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием, а также по стратегии и тактике участия в вооруженном конфликте.

Находясь в Донецкой народной республике, Рид выполнял приказы командиров и принимал непосредственное участие на стороне ВСУ в боевых действиях против российских военнослужащих, систематически получая за это вознаграждение, сообщили в СК РФ.

Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего американского наемника Стефана Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами