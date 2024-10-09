Суд заочно приговорил воюющего за ВСУ наемника из США к 14,5 года колонии

Суд заочно приговорил гражданина США Тревора Рауди Рида , воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 14,5 года колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Американец признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 уголовного кодекса Российской Федерации (наемничество). Поскольку Рид находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Рид, прежде служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, весной прошлого года прибыл на Украину и 25 июля вступил в состав ВСУ в качестве наемника. Мужчине предоставили огнестрельное автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, обмундирование и специальное снаряжение.

На Украине Рид прошел дополнительную подготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием, а также по стратегии и тактике участия в вооруженном конфликте.

Находясь в Донецкой народной республике, Рид выполнял приказы командиров и принимал непосредственное участие на стороне ВСУ в боевых действиях против российских военнослужащих, систематически получая за это вознаграждение, сообщили в СК РФ.

Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего американского наемника Стефана Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии.