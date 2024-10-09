Российские войска ударили по цеху сборки беспилотников ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по цеху сборки беспилотников для украинской армии, который находится в здании Машиностроительного завода в городе Краматорск. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Издание опубликовало кадры, снятые с дрона, на которых видно два взрыва и густой дым после них.

По его данным, цель была поражена с помощью двух бомб ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских и российских самолетов. При взрыве ФАБ-500 образуется воронка диаметром примерно 8,5 метров и 3 метра глубиной.

3 октября Минобороны РФ опубликовало кадры удара по склад ВСУ в Донецкой народной республике. Ведомство сообщило, что российские военные сбросили ФАБ-3000 на украинский склад в районе населенного пункта Разлив.

Ранее появилось видео пролета ФАБ-500 с модулем планирования.