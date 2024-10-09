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Губернатор заявил об атаке дрона ВСУ на один из районов Краснодарского края

Кондратьев: в Краснодарском крае дрон ВСУ атаковал Щербиновский район

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Inna Varenytsia/REUTERS

Щербиновский район Краснодарского края подвергся атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба», — проинформировал Кондратьев.

В результате происшествия никто не пострадал. Газ был перекрыт, возгорание уже потушено, отметил Кондратьев. Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.

Губернатор добавил, что исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову дали поручение помочь жильцам дома восстановить поврежденное имущество.

В конце сентября Кондратьев сообщал, что в селе Шабельское подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался. Взрывной волной выбило двери и окна у дома поблизости, а осколками была повреждена машина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме посоветовали Киеву обратиться к ядерной доктрине РФ после массового налета БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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