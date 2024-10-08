Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтаве и Кременчуге

В Полтаве и Кременчуге на Украине произошли взрывы. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент 22:10 мск воздушная тревога действовала в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

8 октября газета The Guardian писала, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Отмечалось, что критическая инфраструктура и мирные жители в результате удара не пострадали.

В этот же день глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал о повреждении инфраструктуры в Харькове в результате взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по складу беспилотников ВСУ.