Пункты наведения авиации с военнослужащими запаса развернули в Белоруссии

Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии. Об этом сказано в заявлении начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны республики Павла Муравейко.

Он отметил, что генеральный штаб ВС Белоруссии проводит ряд внезапных соединений и войсковых частей. По словам Муравейко, акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО).

8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что вооруженный конфликт с республикой приведет киевские власти к краху. Речь об этом зашла на встрече с журналистами в Москве перед саммитом СНГ.

По словам Лукашенко, «никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь». Подобные действия, если они случатся, «приведут к краху вообще в военном отношении киевские власти». Разговоры об этом на Украине Лукашенко назвал «обычным вяканьем людей, которые ни за что не отвечают».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проводят расследование о применении оружия польскими силовиками.