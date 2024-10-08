В Белоруссии проводят расследование о применении оружия польскими силовиками

Госпогранкомитет Белоруссии проводит расследование по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской территории. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В комитете сообщили, что в понедельник появились видеозаписи, которые содержат признаки применения огнестрельного оружия польскими военными. Отмечается, что оружие применили через польское инженерное заграждение и проходящую за ним белорусскую границу.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что это является пограничным инцидентом, совершенным сотрудниками силового польского ведомства.

В расследовании устанавливаются свидетели и пострадавшие лица от этих действий. Также проводятся мероприятия по установлению личности польского военного, который мог осуществить выстрел по человеку, находящемуся на белорусской территории.

5 октября замминистра нацобороны Польши Цезарь Томчик сообщил о незащищенности восточной границы республики (на востоке страна граничит с Литвой, Белоруссией и Украиной, на севере — с российской Калининградской областью).

До этого Александр Лукашенко сказал, что если Польша попытается «оттяпать» запад Украины, Белоруссия окажет поддержку Киеву.

Ранее Лукашенко заявил, что вторжение Украины в Белоруссию станет крахом для Киева.