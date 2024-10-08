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Жителей Суджанского района смогли эвакуировать в безопасное место

Российские военнослужащие спасли 3 жителей Суджанского района Курской области

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военнослужащие спасли трех жителей Суджанского района Курской области, они были эвакуированы в безопасное место. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Курской области.

«За сегодняшний день российскими военнослужащими спасены 3 жителя Суджанского района. Мужчина и две женщины эвакуированы в безопасное место. Им оказывается всесторонняя помощь», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

До этого российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отражены две контратаки противника в районе населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное.

8 октября в российском Минобороны также назвали потери ВСУ в Курской области с момента вторжения. По данным министерства, с 6 августа украинские войска лишились 21250 военнослужащих.

Ранее силы РФ в Курской области захватили украинскую разведгруппу.

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