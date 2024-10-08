Новый генсек НАТО предсказал сложную зиму Украине

Украину ждет тяжелая зима, Организация Североатлантического договора (НАТ) будет еще больше помогать восточноевропейской стране. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, слова которого передает РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом он отметил, что Украине предстоит столкнуться с наиболее трудной зимой с начала конфликта. Генсек НАТО также подчеркнул, насколько сильно разрушена украинская критическая инфраструктура.

8 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «большие страны» должны помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону.

3 октября Зеленский встретился с Марком Рютте. Во время разговора президент Украины отметил, что на фоне приближения зимы стране и альянсу необходимо реализовать все договоренности относительно средств противовоздушной обороны.

В сентябре украинский лидер заявил, что Украина планирует потратить выделенный ЕС кредит на покупку ПВО, энергетику и внутреннее оружие. Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.