За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Российские средства ПВО ежедневно предотвращают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

8 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские ПВО уничтожили одну воздушную цель в небе над Севастополем в районе Северной стороны. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет, сообщил глава региона.

Утром того же дня сообщалось, что средства ПВО уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области.