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В Следственном комитете сообщили, кому в парке «Патриот» предъявены обвинения

СК предъявил обвинения бывшим главбуху и начальнику отдела закупок «Патриота»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим главному бухгалтеру и начальнику отдела закупок парка «Патриот» в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал СК.

«Следствием установлено, что в период с 2021 года по 2024 год Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей», — сообщили в СК.

Уточняется, что речь идет об Андрее Пучкове и Иване Трифаногло.

До этого в России прошли увольнения сразу восьми генералов, представлявших различные ведомства, включая Следственный комитет, МЧС и ФСИН.

Имена еще троих генералов источник агентства не уточнил. Кроме того, не раскрывается причина увольнений.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».

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