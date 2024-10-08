В Следственном комитете сообщили, кому в парке «Патриот» предъявены обвинения

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим главному бухгалтеру и начальнику отдела закупок парка «Патриот» в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал СК.

«Следствием установлено, что в период с 2021 года по 2024 год Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей», — сообщили в СК.

Уточняется, что речь идет об Андрее Пучкове и Иване Трифаногло.

До этого в России прошли увольнения сразу восьми генералов, представлявших различные ведомства, включая Следственный комитет, МЧС и ФСИН.

Имена еще троих генералов источник агентства не уточнил. Кроме того, не раскрывается причина увольнений.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».