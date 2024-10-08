Зараженный вирусом Марбург поляк госпитализирован на Украине

Военный из Польши привез на Украину опасный вирус Марбург, схожий по действию с Эболой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода. Предварительно, солдат несколько месяцев был в военном госпитале в [польском] Щецине — городе на границе с Германией. Ранее в Гамбурге (4 часа езды на машине от Щецина) обнаружили первые вспышки заразы у студентов-медиков, которые заразились от африканцев», — сообщает канал.

Утверждается, что на Украину поляк попал после того, как прошел обучение на родине. После пересечения границы он почувствовал себя плохо, и в данный момент он находится в инфекционной больнице во Львове. Его сослуживцы из подразделения в составе Вооруженных сил Украины находятся на карантине.

До этого Роспотребнадзор сообщил о готовности провести клинические испытания вакцины от лихорадки Марбург.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург.