Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать, утверждает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что получает звонки от друзей-военных, которые 2 года не были на ротации войск. По его словам, солдаты недовольны тем, что происходит в стране, а также работой территориальных центров комплектования (военкоматов).

Дмитрук добавил, что подобная ситуация негативно сказывается на мотивации и силах украинских военных.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшую чиновницу из Хмельницкой области, которая получила более $6 млн за содействие уклонистам.

Государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. При обысках у них нашли наличными $6 млн.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.