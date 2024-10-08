Польша не планирует возвращать военную службу по призыву

В Польше не планируют возвращать обязательную военную службу по призыву, несмотря на недавнее заявление главы Генштаба ВС республики. Об этом сообщил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик в эфире Radio Zet.

По его словам, сейчас польские власти используют другие формы призыва. В оборонном ведомстве пытаются вовлекать более широкие слои населения в военную службу через участие в теробороне, ежегодные сборы, а также новые программы военного обучения для молодежи, рассказал Томчик.

Он также напомнил, что существует летняя программа по добровольной военной подготовке «Каникулы с армией». Агентство Associated Press писало, что одной из целей данной программы является подготовка граждан к потенциальному конфликту с Россией.

4 октября глава Генштаба ВС Польши Веслав Кукула предложил вернуть обязательную службу в армии. Он объяснил это демографическим кризисом, из-за которого войска не будут пополняться в нужных темпах.

Обязательную военную службу по призыву отменили в Польше в 2009 году и заменили службой на добровольной основе.

До этого Черногория вслед за Хорватией и Сербией решила вернуть обязательный призыв в армию спустя 18 лет после его отмены.

Ранее в Польше заявили о рекордных военных расходах страны.