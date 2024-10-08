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Российские войска ударили по складу беспилотников ВСУ

Минобороны: российские войска ударили по складу беспилотников ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

ВС России нанесли удар по складу и цеху по производству беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами.

Российские войска также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

6 октября российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Первые посты об атаке БПЛА на город чиновник опубликовал около 23:00. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

Ранее российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области.

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