Российские подразделения группировки войск «Южная» заняли село Зоряное Первое в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Помимо этого, в боях у населенных пунктов Северск, Никаноровка, Ступочки, Серебрянка, Краматорск, Константиновка, Предтечино, Белая Гора, Часов Яр и Максимильяновка в ДНР нанесено поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отражены четыре контратаки со стороны штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины.

Минобороны РФ сообщает о потерях до 855 военнослужащих противника. Из техники уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства Германии, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и четыре автомобиля.

8 октября сообщалось, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую авиабазу ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Критическая инфраструктура и мирные жители в результате удара не пострадали.

Ранее стало известно, когда Франция поставит Украине истребители Mirage 2000.