Стало известно, когда Франция поставит Украине истребители Mirage 2000

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню написал в своем аккаунте в соцсети X, что Париж поставит Киеву истребители Murage 2000 в январе — марте 2025 года.

«Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года», — поделился Лекорню.

Он уточнил, что самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы.

До этого министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша отдает приоритет подготовке украинских военнослужащих у себя или на территории государств — союзников по НАТО.

После встречи с коллегами из ФРГ и Франции Борисом Писториусом и Себастьеном Лекорню в Париже, Косиняк-Камыш заявил, что в Польше прошли подготовку свыше 20 тысяч военных из Украины. Обучение солдат проходило в рамках европейского проекта, а также двусторонних договоренностей.

Также в мае французская газета Le Point со ссылкой на заявления инструкторов писала, что во Франции двухнедельный экспресс-курс по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar прошли 45 солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее германо-французский концерн KNDS заключил с украинскими властями соглашение о поставке 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.