В Израиле заявили о ликвидации командующего штабом «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего штабом ливанского движения «Хезболла» Сухайля Хусейна Хусейни. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, командующий был ликвидирован в результате удара, нанесенного в районе Бейрута.

«На своей должности Хусейни отвечал за бюджетирование и логистическое управление наиболее чувствительными проектами «Хезболлы», включая военные планы организации и другие специальные операции, такие как координация террористических атак против Государства Израиль из Ливана и Сирии», — говорится в сообщении.

В армии Израиля отметили, что Хусейни «сыграл решающую роль» в передаче оружия между Ираном и «Хезболлой». Также командующий штаба отвечал за распределение оружия среди подразделений ливанского движения, отметили в ЦАХАЛ.

4 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские войска ликвидировали в Бейруте главу управления коммуникационных сетей «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи. Он находился на должности с 2000 года.

В конце сентября был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане.