В Израиле заявили о ликвидации командующего штабом «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего штабом ливанского движения «Хезболла» Сухайля Хусейна Хусейни. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
По данным ЦАХАЛ, командующий был ликвидирован в результате удара, нанесенного в районе Бейрута.
«На своей должности Хусейни отвечал за бюджетирование и логистическое управление наиболее чувствительными проектами «Хезболлы», включая военные планы организации и другие специальные операции, такие как координация террористических атак против Государства Израиль из Ливана и Сирии», — говорится в сообщении.
В армии Израиля отметили, что Хусейни «сыграл решающую роль» в передаче оружия между Ираном и «Хезболлой». Также командующий штаба отвечал за распределение оружия среди подразделений ливанского движения, отметили в ЦАХАЛ.
4 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские войска ликвидировали в Бейруте главу управления коммуникационных сетей «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи. Он находился на должности с 2000 года.
В конце сентября был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.
Ранее Израиль сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане.