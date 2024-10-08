В США поднялся в воздух уникальный штурмовик ARES

В США совершил испытательные полеты построенный еще в 1990 году единственный прототип самолета непосредственной воздушной поддержки ARES (Agile Responsive Effective Support). Об этом сообщает бельгийское издание Army Recognition.

Самолет заметили в ходе полета в районе аэрокосмического центра в пустыне Мохаве в Калифорнии. ARES был разработан в 80-е годы прошлого века, а в воздух он впервые поднялся 19 февраля 1990 года.

Штурмовик предназначался в качестве неприхотливого и недорого самолета для поддержки американских сухопутных войск. Он обладает высокой маневренностью во время полетов на малых высотах и устойчивостью к сваливанию. В связи с этим компания Scaled Composites построила ARES по схеме «утка» и оснастила его передним горизонтальным оперением. Самолет вооружен шестиствольной пушкой калибра 25 мм. Он также может нести ракеты классов «воздух-земля» и «воздух-воздух».

В начале 1990-х самолет прошел успешные испытания, однако американские военные потеряли к нему интерес. Поэтому его изготовили лишь в одном экземпляре, который использовался в качестве летающей лаборатории для отработки новых технических решений.

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