Российские войска поразили пункт управления ВСУ на берегу Днепровского лимана

Российские военные при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» поразили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины на берегу Днепровского лимана. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Украинские пункты были обнаружены во время воздушной разведки подразделениями ВДВ.

«Благодаря опыту и высокому профессионализму операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить наблюдательный пункт и пункт управления ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом», — заявили в ведомстве.

Атака была произведена с побережья Кинбурнской косы.

В Минобороны РФ добавили, что артиллеристы ВДВ группировки «Днепр» осуществляют разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова при помощи беспилотников Supercam в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения ВСУ.

7 октября в ведомстве сообщали об ударе «Искандером» по пункту дислокации ВСУ в Павлограде.

Ранее на видео попала погоня украинского дрона за «Нивой» с морпехами внутри.