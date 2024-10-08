В России составляют списки иностранных военных, участвующих в конфликте на стороне ВСУ

В России составляют списки иностранных военных, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Этим вопросом занимаются российские компетентные органы, которые держат его на «плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений», сказала Жданова.

По ее словам, их ждет «незавидная участь» и многие уже «уничтожаются» ВС РФ «как законные военные цели».

С начала военной операции России на Украине, по данным дипломата, к уголовной ответственности были привлечены не менее 785 иностранных военных, принимавших участие в боях на стороне ВСУ.

7 октября Жданова сообщала, что российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности предаст гласности преступления иностранных наемников в Курской области.

Ранее американского пенсионера осудили за наемничество в ВСУ.