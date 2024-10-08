Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские артиллеристы ликвидировали отступающих из-под Угледара солдат ВСУ

Артиллерия ВС РФ бьет по отступающим военным ВСУ на Южно-Донецком направлении

close
РИА Новости/РИА Новости

Интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после утраты Угледара снизилась, артиллерия группировки войск «Восток» бьет по отступающим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские бойцы ведут огонь из 122-мм буксируемых пушек Д-74, они наносят удары по формированиям ВСУ на Южно-Донецком направлении.

По словам военнослужащих, противник утратил контроль над господствующими высотами, интенсивность его ответного огня резко упала.

«Сейчас поспокойней стало, отодвинули нормально», — отметил заряжающий орудия Д-74 с позывным «Ястреб».

В Минобороны РФ обратили внимание, что артиллерийские позиции на Угледарском направлении оборудованы ниже уровня земли, в тщательно замаскированных укреплениях. Также под землей находится и склад боеприпасов.

Накануне в Минобороны рассказали, сколько военных потеряли ВСУ за время боев в Курской области.

Ранее дипломат раскрыла, как нападение на Курскую область навредило имиджу Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами