Интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после утраты Угледара снизилась, артиллерия группировки войск «Восток» бьет по отступающим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские бойцы ведут огонь из 122-мм буксируемых пушек Д-74, они наносят удары по формированиям ВСУ на Южно-Донецком направлении.

По словам военнослужащих, противник утратил контроль над господствующими высотами, интенсивность его ответного огня резко упала.

«Сейчас поспокойней стало, отодвинули нормально», — отметил заряжающий орудия Д-74 с позывным «Ястреб».

В Минобороны РФ обратили внимание, что артиллерийские позиции на Угледарском направлении оборудованы ниже уровня земли, в тщательно замаскированных укреплениях. Также под землей находится и склад боеприпасов.

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