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«Хезболла» выпустила по Израилю 190 снарядов

Израиль зафиксировал около 190 пусков снарядов «Хезболлой» с территории Ливана

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Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» выпустило из Ливана по израильской территории около 190 снарядов. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00 (понедельник), сегодня террористическая организация «Хезболла» выпустила около 190 снарядов, которые проникли из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы этой организации для защиты Израиля и его жителей.

Вечером 7 августа израильская армия сообщила, что ВВС страны нанесли за час удары по 120 целям «Хезболлы» на юге Ливана.

В этот же день Израиль объявил, что после оценки ситуации северные районы страны Рош-ха-Никра, Шломи, Ханита и Араб-эль-Арамше станут закрытой военной зоной.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского движения.

Ранее «Хезболла» заявила об ударе по израильской военной базе под Тель-Авивом.

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Операция Израиля в Ливане
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