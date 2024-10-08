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Беспилотную десантную ракетную установку представили в Южной Корее

В Южной Корее представили на выставке беспилотную РСЗО-амфибию

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Depositphotos

Беспилотная реактивная система залпового огня (РСЗО) представлена на выставке KADEX-2024 в Южной Корее. Об этом сообщает Defence Blog.

Эта инновационная система знаменует собой значительный шаг вперед в проведении десантных операций, обеспечивая повышенную гибкость и выживаемость вооруженных сил, действующих в условиях повышенного риска, отмечает издание.

В заявлении Hanwha Aerospace говорится, что легкая конструкция пусковой установки является одним из ее выдающихся преимуществ — ее вес всего 17 тонн. Это делает эту РСЗО пригодной для развертывания на десантных кораблях и транспортных судах, обеспечивая повышенную эксплуатационную универсальность.

Обычные системы имеют гораздо более тяжелые конфигурации, что ограничивает их развертываемость в таких сценариях, подчеркивает Defence Blog.

Компания также внедрила запатентованную систему стабилизации, которая компенсирует движение корабля и гарантирует, что ракеты достигнут цели даже в условиях сильного волнения на море.

«Мы интегрировали систему, которая удерживает ракеты на цели, несмотря на воздействие волн, гарантируя высочайшую точность даже в самых сложных морских условиях», — говорится в заявлении.

Ранее Иран показал на параде новые дроны-камикадзе и ракеты, летающие на 1 тыс. км.

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