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Израиль провел масштабную воздушную операцию против «Хезболлы» в Ливане

Израиль заявил об ударах ВВС по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час

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Ammar Awad/Reuters

Израильские войска нанесли за час удары по 120 целям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 объектам террористов на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись различные подразделения «Хезболлы», включая региональные подразделения Южного фронта, силы «Радван», ракетные войска и разведывательное управление.

Эта операция последовала за серией ударов, направленных на ослабление командования, контроля и огневых возможностей группировки, а также на оказание помощи наземным силам в достижении их оперативных целей, отметили в ЦАХАЛ.

По его данным, «Хезболла» намеренно разместила свою террористическую инфраструктуру и оружие в гражданских районах Ливана, включая жилые дома. Операции по устранению угроз для израильского гражданского населения продолжаются, добавили в пресс-службе армии Израиля.

7 октября ЦАХАЛ объявил закрытой зоной пять приграничных поселений на севере Израиля.

Ранее посол заявила, что Израиль намерен победить не только ХАМАС.

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