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В США освобождение Угледара сочли серьезным ударом для украинской армии

Журналист Атламазоглу назвал освобождение Угледара серьезным поражением для ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

ВС России нанесли серьезное поражение украинской стороне, освободив Угледар. Об этом заявил американский журналист, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в материале для журнала The National Interest.

Он назвал Угледар стратегически важным городом в Донбассе.

«После более чем двухлетних боев <…> украинские войска отступили, чтобы избежать окружения», — отметил Атламазоглу.

Журналист напомнил что, что расположение города на возвышенности делало его ключевой оборонительной позицией для Украины. Он предрек, что российская армия может воспользоваться взятием города и создать «оперативный прорыв на более обширной территории».

В начале октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что генеральный штаб ВСУ перестал включать Угледар в свои сводки — в последний раз его упоминали 1 октября. После этого о потере города в ДНР украинскими военными заявили российские военкоры, эту информацию подтвердили и в Раде. 3 октября о переходе Угледара под контроль группировки войск «Восток» сообщило Минобороны РФ. 6 октября ВС РФ завершили зачистку Угледара, сообщил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Ранее в Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара.

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Операция на Украине
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