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Посол в РФ заявила, что Израиль намерен победить не только ХАМАС

Посол Гальперин: Израиль победит ХАМАС, «Хезболлу» и других сподвижников Ирана

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль намерен одержать победу над ХАМАС, «Хезболлой», хуситами и другими сподвижниками Ирана. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Израиль победит корень этого зла, который тянет за эти ниточки и который думает, что материализирует угрозы», — заявила она на вечере памяти, приуроченном к годовщине атаки 7 октября.

Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключал возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По его словам, Израиль тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами, но при необходимости примет собственные, независимые решения о том, как нанести ответный удар.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки на дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее президент Израиля предложил создать аналог НАТО.

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