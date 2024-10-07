В Екатеринбурге участника СВО обвинили в домогательствах к детям

В Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении военного, который обвиняется в избиении и домогательствах к детям сожительницы. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Источник отметил, что мать детей обратилась в правоохранительные органы 30 сентября, однако инциденты происходили с 2019 года. По его словам, сожитель женщины якобы приставал к детям, заставлял их смотреть порно, избивал и угрожал, если они кому-то расскажут о произошедшем.

По информации портала, военнослужащий раньше работал на одном из заводов Екатеринбурга. После этого он принял участие в специальной военной операции на Украине.

«Детей уже допросили военные следователи. Алексей (имя изменено — прим. ред.) не задержан, находится в своей воинской части», — заключил источник портала.

В июле в республике Адыгея суд приговорил к условному сроку военного, который вел интимную переписку с 13-летней девочкой и трогал ее за бедра. В приговоре Майкопского гарнизонного военного суда говорится, что о контактах девочки с военнослужащим стало известно благодаря одноклассницам, которые нашли в ее телефоне переписку и отправили скриншоты классному руководителю.

Ранее участника СВО осудили за дезертирство.