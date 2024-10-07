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В СВР заявили о контактах ГУР с лидерами террористических группировок в Сирии

Нарышкин: СВР зафиксировала контакты ГУР с лидерами тергруппировок в САР

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Служба внешней разведки (СВР) России зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с лидерами террористических группировок. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает сайт службы.

«Их цель — организация диверсионно-террористических актов против российских объектов в САР и привлечение рекрутов в наемнические структуры ВС Украины», — сказал глава СВР.

По словам Нарышкина, в качестве «оплаты» за оказанную помощь украинские власти поставляют группировкам ударные и разведывательные беспилотники, а также боеприпасы. Кроме того, Киев организовывает курсы подготовки операторов дронов, подчеркнул директор СВР.

4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина при поддержке США занимается обучением террористических группировок, базирующихся в Сирии, новым технологиям производства беспилотников. Он также напомнил, что коалиция западных стран продолжает атаковать республику, «вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах».

Ранее Украина договорилась с террористами в Сирии об открытии нового фронта против РФ.

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