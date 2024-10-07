Ночью российские военные оперативно-тактическим комплексом «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории предприятия в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В оборонном ведомстве также привели кадры объективного контроля, на которых можно заметить момент нанесения удара по ангару.

7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России обвинило США в причастности к подготовке провокаций Украины, после которой Россию могут обвинить в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции.

1 октября Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах западных и украинских спецслужб провести инсценировку применения химического оружия в Сирии. Операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. После этого спецслужбы недружественных стран намерены развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. Для реализации плана спецслужбы планируют задействовать организацию «Белые каски».

Ранее в России заявили об использовании ВСУ химического оружия в Курской области.