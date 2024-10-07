Беспилотник ВСУ ударил по школе в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что атакована школа в селе Вязовое Краснояружского района. Никто не пострадал, дети в это время были на удаленном обучении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали четыре населенных пункта региона. В частности, одной из целей ВСУ стало село Новостроевка-Первая. Дрон нанес удар по сельскохозяйственной технике, из-за чего пострадал водитель.

Также Минобороны РФ сообщало об уничтожении дрона на Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.