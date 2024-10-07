Белоусов поздравил отличившихся при взятии Гродовки военных

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы войскам, которые отличились во время взятия под контроль населенного пункта Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, телеграммы направили командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады и 201-й Гатчинской военной базы.

Глава оборонного ведомства поблагодарил российские войска за успешное выполнение боевых задач, а также верность присяге. Белоусов выразил уверенность, что армия России продолжит выполнять свой воинский долг и обеспечит безопасность страны.

О взятии Гродовки сообщали 6 октября в Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, населенный пункт на Покровском направлении был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Гродовка располагается на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним открывается путь на Покровск — один из крупнейших и стратегически важных населенных пунктов для украинских войск на западе ДНР. Помимо этого, взятие населенного пункта под контроль позволит российским войскам получить возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки Вооруженных сил Украины.

Ранее Белоусов поздравил российских военных со взятием Угледара.