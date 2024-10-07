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В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

Гладков: четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам БПЛА

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Новостроевка-Первая. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по селькохозяйственной технике, из-за чего пострадал водитель.

«Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»). После обработки ран он будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил глава области.

Он добавил, что сама машина также получила повреждения.

Еще одну атаку дрона зафиксировали в селе Дунайка. Украинский летательный аппарат детонировал во дворе частного жилого дома, в результате чего в здании оказались выбиты окна.

«В селе Петровка <...> в результате атаки беспилотника одна квартира полностью сгорела, во второй повреждено остекление», — подчеркнул Гладков.

Четвертым населенным пунктом, подвергшимся ударам БПЛА, стал административный центр региона. Сработавшие в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона ВСУ, но их фрагменты упали на землю. Как рассказал губернатор области, осколки летательных аппаратов повредили один автомобиль.

В конце глава региона отметил, что сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за атаки беспилотника пострадала женщина.

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