В США рассказали о судьбе сбитого российского дрона «Охотник»

Обломки российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник», который был сбит Су-57, станут ценной находкой для американской разведки. Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

Автор напомнил, что «Охотник» — это ведомый Су-57. Беспилотник способен выполнять ударно-разведывательные операции. При этом он может работать в полностью или частично автономном режиме. Также разработка имеет стелс-технологии.

«Хотя на данный момент мы не можем сказать наверняка, по-видимому, это один из ранних демонстрационных самолетов, впервые появившийся в начале 2019 года», — говорится в материале.

О потере «Охотника» 5 октября заявил военкор Александр Коц. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой «воздух-воздух», пущенной с российского истребителя Су-57, с борта которого и управляли дроном. Военный корреспондент предположил, что произошло нарушение канала связи и «Охотник» стал неуправляемым.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».