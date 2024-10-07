Российские войска уничтожили израильскую РЛС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) RADA RPS-42 израильского производства, которая была предоставлена украинским войскам. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по РЛС был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, по информации Минобороны, ВС РФ поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ.

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль город Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно сообщению ведомства, операция завершилась в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее в Минобороны заявили о подготовке Украиной провокации против России.