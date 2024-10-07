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Завербованный агент рассказал об обещанной за уничтожение самолетов РФ награде

ФСБ: за уничтожение двух истребителей ВКС агентам Украины обещали 12 млн рублей

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Завербованный Украиной агент, готовивший диверсию на базе Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил, что за уничтожение двух истребителей ему обещали 12 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео ФСБ России.

По словам задержанного, от некоего пользователя, записанного в мессенджере Telegram как «Тони Кэш», он получил задание «сжечь либо любым иным способом уничтожить» два истребителя на военной базе рядом с городом Артем. За это ему и его сообщникам обещали «зарплату» в размере 12 млн рублей.

По данным ФСБ России, в январе 2023 года были задержаны 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Кроме того, они подготавливали диверсионно-террористический акт на авиабазе ВКС России в Приморском крае. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. 7 октября стало известно, что участники преступного сообщества, готовившие диверсию, были приговорены к срокам от четырех до 23 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.

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