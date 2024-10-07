В Калужской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Украинские солдаты предприняли неудачную попытку атаковать Калужскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что ночью в небе над Людиновским районом сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — подчеркнул глава российского субъекта.

В ночь на 21 сентября в воздушном пространстве Калужской области перехватили шесть украинских БПЛА. Шапша уточнил, что пять летательных аппаратов уничтожили в Кировском районе, и еще один — в Спас-Деменском районе.

В результате обломки дронов ВСУ упали на землю, но никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается наличия каких-либо повреждений на инфраструктурных объектах.

19 сентября власти Калужской области ввели административную ответственность за публикацию в социальных сетях и СМИ фотографий и видеозаписей с украинскими беспилотниками. Нарушившим запрет гражданам будут назначать штрафы.

Ранее российский сенатор объяснил, для чего Украине нужны массированные атаки дронов на РФ.