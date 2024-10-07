Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны заявили о подготовке Украиной провокации против России

Кириллов: Киев готовит провокации с отравляющими веществами, чтобы обвинить РФ

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украина готовит провокацию с целью обвинить Российскую Федерацию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намерен передать якобы доказательства применения Россией этих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления «независимого» отчета.

В конце августа Кириллов допустил создание на Украине «грязной бомбы». Он не исключил, что для разработки такого оружия Киев может использовать ввозимые в страну отходы опасных химических производств и ядерного топлива. По словам генерала, поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также Кириллов заявлял, что военные могут использовать химикаты для покушений на должностных лиц Донбасса.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами