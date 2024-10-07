В Минобороны заявили о подготовке Украиной провокации против России

Украина готовит провокацию с целью обвинить Российскую Федерацию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намерен передать якобы доказательства применения Россией этих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления «независимого» отчета.

В конце августа Кириллов допустил создание на Украине «грязной бомбы». Он не исключил, что для разработки такого оружия Киев может использовать ввозимые в страну отходы опасных химических производств и ядерного топлива. По словам генерала, поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также Кириллов заявлял, что военные могут использовать химикаты для покушений на должностных лиц Донбасса.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.