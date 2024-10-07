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Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

МО РФ: ВСУ обстреливали жилые дома в Угледаре за отказ людей покинуть город

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Libkos/AP

Украинские военные намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ [Вооруженных сил Украины], горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию», — заявили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинские военные буквально пытались выбить людей из Угледара, планомерно обстреливая дома, в которых прятались люди, а также школу и больницу, которая оказалась взорвана.

Местные жители также рассказали о грабежах со стороны украинских военных, которые на пикапе вывозили диваны, детские велосипеды, холодильники, кастрюли и множество других вещей.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении войск на северо-запад от Угледара.

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Операция на Украине
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